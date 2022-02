Carolina Guerra comparte la “traga” que siente por su hijo y cautiva a sus fans

Con un emotivo mensaje, Carolina Guerra conmovió a sus seguidores al celebrar los dos primeros meses de su primogénito. “Me cuesta mucho dejar de contemplar a mi hijo”, fueron algunas de las palabras de la hermosa actriz.

Carolina manifestó que durante este tiempo ha estado “en las nubes” por lo que quiso recrear su estado emocional con una tierna fotografía junto a su esposo e hijo, en la que sólo muestran sus pies usando medias con el mismo motivo: nubes.

La guapísima artista confiesa que volver a sus rutinas será muy difícil pues no puede dejar de contemplar al bebé quien ha sido su mayor “traga”. Además, manifiesta que le ha tocado “usar baberos” porque el amor que le despierta su hijo la deja siempre boquiabierta.

“Nunca me sentí tan capaz de todo y tan pero tan vulnerable a la vez… con que esto es la maternidad.

Poco a poco iré regresando tras haber acabado mi cuarentena de postparto. La verdad es que me cuesta muchísimo hacer otra cosa que no sea mirar, contemplar eternamente a mi hijo. Es tan hermoso mi niño, está fuerte y muy sano. No le pido nada mas a la vida. Me place reportarles la traga más salvaje de mi existencia.

Los bebés lloran pero las mamás lloran más de amor por sus hijos. Levanten la mano si son de las mías… Y si de sinceridad se trata, la que usa los baberos en casa soy yo…

Feliz cumple mes a estas dos almojabanitas deliciosas de piernas. Felices dos meses vida de mi vida.

Gracias. Gracias. Gracias. No he tenido un honor más gran que el ser tu mamá”