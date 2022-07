Con foto al natural, Carolina Gómez reveló algunos tips para hidratar la piel

Carolina Gómez este año reconquistó el corazón de los colombianos gracias a su gran participación en MaterChef Celebrity donde demostró que aparte de su talento para actuar y modelar, también es una gran cocinera.

Sin embargo, durante los últimos meses Carolina Gómez ha estado muy activa en las redes sociales donde continúa dando consejos de belleza, salud y bienestar y en esta ocasión lo hizo publicando una fotografía en la que ella posa al natural para revelar algunos trucos acerca de la importancia de hidratar la piel.

En su cuenta oficial de Instagram, la talentosa actriz publicó una fotografía en la que ella posa de frente al lente, con un maquillaje tenue y muy sonriente, al publicar la fotografía, la ex Señorita Colombia habló acerca de las veces que una persona debe hidratar su piel y sobre los tipos de productos que debe utilizar para que este proceso sea eficaz, contando un poco algunos de los tips que ella realiza.

Posteriormente, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores cuando ha hablado sobre los cuidados del cabello y la piel, cuando hay sol y cuando hay agua salada, reveló algunos tips para poder hidratar la piel de forma correcta.

“Algunos puntos a tener en cuenta: La crema DEBE ponerse justo después de secarse al salir de la ducha; No esperes a que tu piel esté seca y/o escamosa para hidratarla; Usa productos que contengan POR LO MENOS uno de estos ingredientes: ácido hialurónico, ácido lactico, lanolina o glicerina (recuerda tener presente alergias y TU tipo de piel para escoger estos ingredientes; Tu piel debe estar HIDRATADA no grasa….esto quiere decir que la crema que uses debe absorberse de forma completa y no debe demorar en filtrarse en la piel. Si no se absorbe rápidamente, estás usando demasiada cantidad o debes considerar otro tipo de crema menos gruesa para tu tipo de piel; hidrata en las noches también. Personalmente adoro los sueros para la noche”, agregó Carolina.