Carolina Gaitán deslumbró con moderno vestido de baño

La actual jurado del reality musical “Factor X”, últimamente ha sido noticia por su participación en los Oscars y su interpretación de la canción “No se habla de Bruno”, de la película de Disney Encanto, ganadora del Premio Oscar a Mejor película animada.

La Gaita de nuevo ha hecho mover sus redes sociales al subir una foto en Cartagena al aire libre con un elegante vestido de baño de dos piezas, donde se ve su excelente físico y porqué no decirlo un ¡cuerpazo!

El post logró tener más de 100.000 interacciones en menos de 24 horas y no ha parado de recibir elogios. Estos son algunos de los mensajes:

“My heart is in your hands”, “Lo digo y lo sostengo, ¡La mujer más hermosa del planeta!”, "Qué belleza de mujer colombiana", "Deseo algún día poder visitar Colombia y conocerte".