Sobrina de Carolina Cruz derrite de amor con emotiva dedicatoria a su tía

Gabriela Cruz, sobrina de la hermosa presentadora Carolina Cruz, siempre ha sorprendido en las redes sociales por el enorme parecido que tiene con su tía. Además, Gaby impacta con sus habilidades a la hora de bailar, siendo una de sus pasiones.

La pequeña Gabriela aprovechó las redes sociales para compartir unas amorosas palabras para Salvador, el hijo menor del actor Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, quien recientemente cumplió su primer año de nacido.

Luego, Gabriela continúo su post manifestando el amor, orgullo y admiración que siente por su tía, especialmente en su faceta como mamá, a quien llamó “Mujer maravilla”.

“Pero yo si quiero contarles lo orgullosa que me siento por esta mujer @carolinacruzosorio que cada vez me inspira más tía as echo uno labor de mama increíble siempre has estado fuerte, con fe luchando para delante y además ayudando a salvar vidas y dar una vida de calidad a muchos niños tía gracias por ser una gran MUJER MARAVILLA. TE AMO Feliz cumpleaños Salva 1”, fue la dedicatoria con la que Gabriela enamoró a sus seguidores.