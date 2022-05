Carolina Cruz está muy preocupada por personas que son engañadas a su nombre

Carolina Cruz generó una alarma en las redes sociales, luego de que manifestara estar preocupada debido a que una empresa está utilizando su imagen para engañar a las personas desde hace varios meses para vender productos que supuestamente ayudan a adelgazar, afirmando que la presentadora usa y recomienda el producto.

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo publicó un video en el que manifestó que le llegó un mensaje de una persona que le escribió preguntándole por la efectividad de las pastillas para adelgazar que supuestamente ella utiliza, así que en ese momento Carolina dejó claro que ella no promociona ni nunca ha promocionado pastillas para adelgazar, además tampoco tiene pastillas propias, ni promociona pastillas para adelgazar de ninguna empresa, afirmando que nunca ha tomado este tipo de productos.

“Y ya me preocupé porque número uno porque yo no estoy promocionando ninguna pastilla para adelgazar, ni ahora, ni hace dos años, ni hace diez, ni hace cinco ni hace una semana, nunca, ni tengo pastillas propias para adelgazar, ni promociono pastillas de nadie para adelgazar, ni he tomado pastillas para adelgazar, todo es absolutamente falso, ni pastillas ni un batido para adelgazar, no”, manifestó Carolina Cruz.

La modelo aseguró que le preocupa porque no sabe qué tipo de componentes tienen esas pastillas y que podrían llegar a afectar la salud de las personas que la compran pensando que ella bajó de peso utilizando esas pastillas.

Más adelante calificó de irresponsable a aquellas personas que están utilizando su nombre para engañar a las personas para vender productos que ella no conoce y que podrían llegar a afectar la salud de los compradores y explicó la modalidad en la que están utilizando su imagen para promocionar dichos productos.

“Han hecho montajes con productos que yo sí he utilizado, que no son pastillas y ninguno es para adelgazar, hacen un montaje y con ese montaje venden las pastillas, todas las fotos y todo lo que han visto, que salen en medios de televisión, hacen montajes de revistas y de periódicos superimportantes, además internacionales, una cosa ridiculísima, no soy yo, no soy yo”, detalló Carolina Cruz.