Carolina Cruz revela una noticia sobre Matías y le dedica unas palabras

La semana pasada Lincoln Palomeque conmovió a sus miles de seguidores al mostrar una hermosa despedida que le estaban haciendo a su hijo Matías y que lo hizo sentir orgulloso, por la forma de ser de él y por la manera en la que se gana cariño de las personas, sin embargo, no se sabía exactamente el motivo por el qué las maestras de un jardín se estaban despidiendo de él, hasta este viernes que Carolina Cruz reveló la razón.

En su cuenta oficial de Instagram, la modelo y presentadora publicó un carrete de con cinco fotografías, en las que se puede ver a Matías y a Salvador, jugando en una zona verde con una pelota, donde se resalta que el mayor, Matías hace lo posible por sacar las risas de su hermano, además se ve el instante en el que ambos se abrazan amorosamente.

Al hacer la publicación Carolina Cruz escribió un mensaje en el que manifestó que el amor que hay entre sus dos hijos, también la tienen enamorada, además confesó que su sueño fue tener dos hijos, aunque ahora cree que le hace falta uno más, debido a lo que ella disfruta su maternidad y que, aunque pensó en un hermanito para Matías, ahora siente que el amor y la conexión que hay entre ambos ha superado lo que significa la hermandad.

“El amor de este par me tiene… Mi sueño siempre fue tener 2 hijos, ahora que soy mamá siento que me quedo faltando uno jajajajaja porque lo que me gozo a este par no tiene nombre, después pensé en un hermano para Matías para que se acompañaran siempre, pero esta conexión ha superado todo lo que significa: hermandad”, dice Carolina Cruz en el inicio de su post.