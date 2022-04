Carolina Cruz revela fotos inéditas de Matías, para celebrar su cumpleaños

Matías, el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque está cumpliendo 5 años de edad y aunque ya lo celebraron este fin de semana en una increíble fiesta, este miércoles la presentadora le dedicó un tierno post en donde reveló algunas fotografías inéditas y detalles del nacimiento de su primer hijo, dedicándole unas bellas palabras.

Te puede interesar: Así fue el cumpleaños del hijo de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz

En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram Carolina Cruz posteó un carrete de fotografías en las que podemos ver a Matías dentro de una incubadora tras haber nacido de 36 semanas y tuviera que recibir atención de urgencia debido a que sus pulmones todavía no estaban tan fuerte. Carolina aseguró que, debido a eso, al momento de que ella dio a luz no pudo ni ver a su pequeño hijo y que solo horas después pudo verlo en la incubadora.

“Amo esta foto porque fue la primera vez que te vi, naciste de 36 semanas, rompí fuente a las 3:30 am y como tus pulmones no estaban fuertes te sacaron corriendo a UCI, no pude verte, ni abrazarte, tampoco besarte. Unas horas después, llegue a la UCI a verte y así me recibiste, como en una cámara de bronceo”, escribió Carolina al hacer la publicación.