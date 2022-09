Así superó Carolina Cruz su separación de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz sigue muy activa en las redes sociales, donde últimamente ha hablado de su vida personal, sobre todo después de haber terminado su relación de más de 10 años con Lincoln Palomeque, es así que ha revelado detalles de por qué nunca se casó con el actor, si está feliz actualmente y si le gustaría volverse a enamorar.

Sin embargo, los internautas siguen aprovechado cada dinámica de preguntas, para cuestionar a la talentosa y bella modelo y presentadora, es por eso que recientemente una usuaria aprovechó para preguntarle cómo vivió ella su proceso de separación.

“¿Cómo viviste tu separación? Me separé y ha sido durísimo”, fue la pregunta que le hiso la ciberusuaria.

Y por supuesto, Carolina Cruz no tuvo ningún problema en responder, revelando que justo en ese momento, también estaba viviendo el proceso de tratamientos para los inconvenientes de salud de su hijo Salvador, y se enfocó mucho en eso, así que lo relacionado a su separación pasó casi a un segundo plano.

“Lo que pasa es que a mí me tocó vivir el proceso de la separación, al mismo tiempo que el proceso de Salvador y yo creo que me enfoqué, estuve tan focus, en la recuperación de Salvador que creo que, todo el tema de la separación pasó como a un segundo plano, porque me enfoqué completamente en que Salvador estuviera sano y estuviera bien”, afirmó Carolina.