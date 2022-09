Carolina Cruz, sin filtros, habló sobre la enfermedad que tiene en su rostro

La presentadora y modelo Carolina Cruz ha estado en el centro de atención en los últimos días por sus declaraciones sobre las razones por las que no se ha casado y cómo se siente ahora que está soltera.

Sobre el proceso de separación con el actor Lincoln Palomeque, Cruz manifestó que, dado que su hijo Salvador ha acaparado gran parte de su atención, la ruptura con el artista pasó a un segundo plano.

“Lo que pasa es que a mí me tocó vivir el proceso de la separación, al mismo tiempo que el proceso de Salvador y yo creo que me enfoqué… completamente en que Salvador estuviera sano y estuviera bien”, fueron Carolina.

La enfermedad de Carolina Cruz

Y es que la guapísima empresaria es una de las famosas que continuamente está interactuando con sus seguidores y comparte con ellos rutinas diarias de ejercicio, emotivas reflexiones, enternecedores momentos junto a sus hijos, entre otros temas de su diario vivir.

Por lo anterior, los fans de Cruz siempre están muy atentos a las publicaciones de la presentadora, quien además enamora constantemente con su inigualable atractivo físico que presume con sugestivas imágenes.

Cada vez que la modelo habilita la famosa caja de preguntas en Instagram, los fanáticos aprovechan para resolver varias curiosidades. Aunque también ella, en ocasiones, se refiere a sus temas personales por medio de las historias en esta red social.

Así como lo hizo recientemente, donde Carolina mencionó la causa de las manchas rojas en su rostro. La presentadora confesó que sufre de rosácea, una enfermedad de la piel que causa enrojecimiento en la piel, especialmente en la cara.

Carolina subió una fotografía, sin filtros, en la evidentemente eran muy notorias las manchas de las que hablaba y escribió: “Hoy tengo las manchas y la rosácea más alborotadas que nunca…”

Anteriormente, cuando le preguntaron a Carolina por la razón por la que usaba filtros en las imágenes que subía en las redes sociales, la modelo caleña reveló que cuando se fue a vivir a Miami le comenzaron a salir manchas y confesó que eso la acomplejaba un poco. Por lo anterior, Carolina aseguró que usaba filtros para disimular las manchas.

“…Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño”, dijo hace unos meses en la red social.

En estas declaraciones, agregó que había usado diferentes remedios, pero que no había logrado controlar las manchas del todo. “… amo los filtros no para cambiar mis facciones, las cuales siempre me han gustado, pero si para disimular las manchas”, aseguró.