Carolina Cruz exalta a las mujeres en un inspirador mensaje y fans la aplauden

La modelo, empresaria y presentadora Carolina Cruz aprovechó la conmemoración que se le hace mundialmente a la mujer este 8 de marzo para agradecer a las mujeres que la han apoyado, especialmente a su mamá.

Carolina encantó a sus casi 7 millones de seguidores en la red social de Instagram con un emotivo mensaje en el que enalteció la labor y el poder de la mujer, acompañado de enternecedores recuerdos junto a sus hijos.

“Sería interminable mencionar a cada una de las mujeres que me inspiran y me llevan a ser mejor cada día. Somos puro PODER DE VIDA, gracias porque siguiendo el ejemplo de cada una de ustedes, me exijo y me lleno de amor.

Gracias MAMI, Gracias Nanny porque sin el apoyo y la compañía de ustedes, este último año no sería lo que ha sido.

Feliz día mujeres, ojalá desde hoy comencemos a aplaudirnos, cobijarnos, protegernos y ayudarnos.

Que la vida nos siga mostrando lo PODEROSAS E INVENCIBLES QUE SOMOS.

Gracias Hijos Porque si algo tengo claro en mi vida, es que ustedes han sido mi MEJOR DECISIÓN #DíaDeLaMujer #8M”, fueron las palabras de Carolina.