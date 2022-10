“Llegó alguien”, el emotivo texto con el Carolina Cruz dejó suspirando a miles

La modelo, empresaria y presentadora Carolina Cruz tiene a más de siete millones de seguidores en la red social de Instagram donde continuamente encanta con su belleza e inspiradores mensajes.

Así lo hizo con su más reciente publicación, en la que compartió un texto del escritor Víctor Hernández que se titula “Llegó alguien”. Un mensaje que llamó la atención rápidamente de miles de internautas, pues recordemos que sólo han pasado unos meses desde que Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque confirmaron el fin de su relación después de más de una década de amor.

El mensaje “caído del cielo” de Carolina Cruz

Por lo anterior, cualquier declaración de la mamá de Matías y Salvador, frutos de su relación con Palomeque, sobre el amor o el estado de su corazón es centro de comentarios en las redes, pues los seguidores velan por la felicidad de la modelo vallecaucana.

En el post, Carolina Cruz nombró una conversación con la médica Cristina Montana, una experta en respiración consciente y medicina vibracional, y un regalo de su manager Tatiana Zuluaga.

“Cuando llega este mensaje tan caído del cielo, mira @cristinamontana111 lo que hablamos ayer y hoy @tatianazuluagal me regala esta BELLEZA, UFFFF. Todo se acomoda”, escribió Carolina en su publicación.

Junto a estas palabras, Carolina subió una imagen de un texto tomado del libro ‘Manual para soportar tornados’ de Víctor Hernández, con el que recibió varios corazones y lindos comentarios de sus seguidores.

“Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante”, es la primera parte del texto que recibió Carolina.

Y continúa así: “…Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento. Llora conmigo cuando mi mundo oscurece, Ríe conmigo cuando hay claridad…”

Así, sin terminar de leer el texto se podría interpretar que está dedicado a un nuevo amor, sin embargo, está relacionado con el amor propio, pues termina así:

“…he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”.

Miles aplaudieron el inspirador mensaje de Carolina Cruz

Por su puesto, la publicación de Carolina fue bien recibida por sus seguidores, quienes enviaron likes, comentarios y numerosos emoticones, especialmente manos aplaudiendo, corazones rojos y caras con ojos enamorados.

En los comentarios, varios fans destacaron la valentía de Carolina Cruz y su fortaleza para levantarse de las “caídas”; además hubo quienes se sintieron tan identificados con el texto, que lo tomaron para compartirlo en sus propias redes.