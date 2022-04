Carolina Acevedo y su mensaje sobre la paz mental

Carolina Acevedo, la hermosa y talentosa actriz y presentadora colombiana, quiso enviar un mensaje de paz en la mente y en el corazón a los más de 740 mil seguidores que tiene en Instagram.

También te puede interesar: Will Smith fue ingresado a una clínica de rehabilitación.

La actriz envió el mensaje posteando una bella foto suya en donde, tanto por sus gestos como por la ropa, transmite aquello que quiere dejar en la mente de los internautas.

“Con el tiempo me di cuenta de que no se trata de mariposas en la panza, se trata de paz en la mente y tranquilidad en el corazón. Y así estoy en este momento. Esta foto es el reflejo de cómo me siento hoy” escribió la artista en la descripción de su publicación.