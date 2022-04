carmen villalobos y sebastián martínez fascinaron con divertido baile

La emblemática actriz barranquillera Carmen Villalobos es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de las plataformas digitales por su talento, belleza, carisma y sobre todo, por su energía y sensualidad al bailar.

Como muestra de ello, la también creadora de contenido hizo una enérgica colaboración con el también actor Sebastián Martínez, con quien protagonizará la nueva versión de "Hasta que la Plata nos Separe" en el Canal RCN, donde se mostraron muy coordinados con uno de los 'trends' más virales de TikTok.

Bastaron minutos para que su video superará los 134 mil y likes y acumulará múltiples comentarios, que en su mayoría expresaron su admiración y cariño hacia ellos y la gran ansiedad que tienen por ver la producción al aire.

"Top!!! Esta parejita promete y promete", "Me encanta estooo! Cómo siempre con toda la actitud muñeca", "Me encanta que tú y Sebastian estén haciendo todas estas trends, me encanta todo este contenido del set", "Qué bonitos!" y "no veo la hora de verlos al aire, todos ansiosos en casa", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que en aras de las grabaciones, la mujer también sorprendió al mostrarse manejando un imponente camión, con lo dejó boquiabierto y espectante a más de uno. No te despegues de la programación del Nuestra Tele, para que no te pierdas ningún anuncio de esta nueva apuesta.

