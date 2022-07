Carmen Villalobos y el outfit con el que deslumbró en su cumpleaños

La actriz Carmen Villalobos, protagonista de la producción de Nuestra Tele “Hasta Que La Plata Nos Separe”, deslumbró a miles de sus fanáticos con su look en su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la barranquillera compartió un carrusel con varias fotografías presumiendo de su outfit en un año más de vida.

En las instantáneas se mostró posando a la orilla de una piscina del hotel en el que se está hospedando, luciendo un conjunto de color rosado con blanco, con el que logró resaltar su figura desde diferentes ángulos.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron con poco tiempo de compartida de elogios por su belleza y felicitaciones por una nueva vuelta al sol.

“Feliz todo. Feliz siempre. Feliz cumple y vida. Te quiero, Carmencita bella. Que todo lo mejor bañe siempre tu vida, porque te mereces eso y más", "Feliz cumpleaños mi Carmen. Muchas bendiciones y todo lo mejor en este nuevo año de vida", "Feliz cumpleaños mi Carmen bella! Te quiero amiga!!!", "Feliz cumpleaños, que Dios ilumine cada momento de tu vida y sigas sonriendo desde el alma, te quiero mi hermosa!!!", "TE ADOROOO, feliz cumpleaños mi reina preciosa, sigue así con esa luz que te hace única", "la cumpleañera más preciosa del mundo", "feliz cumple a la mejor actriz", "la más guapa", "Mi Carmen Bella! Feliz feliz cumple, que la vida te llene d muchas bendiciones y sigas cumpliendo todos los sueños q te propones! TQ, sigue llenando de felicidad los caminos que cruzas", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Carmen agradeció por medio de sus historias en la red social todo el cariño que le han dado.

“Desde las 12 y un minuto recibido mensajitos de cumpleaños, mandándome todo ese amor, toda esa buena vibra, ustedes no saben de verdad cómo arranqué este cumpleaños, estoy muy feliz.

Gracias por tanto amor, que me disculpen si de pronto no voy a poder responder tantos mensajes, pero ajá ustedes comprenderán, estoy trabajando, les mando un beso gigante y que tengan un hermoso 13 de julio”, expresó.