Carmen Villalobos confirmó su separación con Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos dejó saber públicamente que, luego de trece años de relación con el también actor Sebastián Caicedo, ambos tomaron la decisión de separarse.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz grabó un video muy emotivo donde confirmó su separación, pero antes, destacó que esta no había sido de la noche a la mañana, sino que por cierto tiempo, ambos meditaron la situación hasta llegar a esta acción.

“Luego de meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para muchos será una sorpresa, para otros no tanto”, expresó en el video de más de un minuto publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Carmen Villalobos destacó que lo hacía por ese medio, porque considera a sus miles de seguidores, no solo en redes sino que han estado ahí durante toda su trayectoria, parte de su familia, y por eso, no solo se destacan los momentos buenos, sino también los que no lo son tanto.

“Por los buenos recuerdos de esta relación, esta serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes”, puntualizó la actriz en el video que de inmediato recibió cientos de reproducciones y comentarios de mucho amor, solidaridad y apoyo para ella en esta etapa.

El video que tituló con un sentido mensaje en mayúsculas, “los amo muchísimo, y como siempre se los digo, gracias por estar siempre aquí conmigo”, la actriz dejó saber también lo agradecida que está con su público y todo el amor que ha recibido en lo que ella misma ha llamado el nuevo capítulo de su historia.

“Te queremos, Carmen”, “todo el amor para ti”, “solo amor y bendiciones”, “te amo y te respeto”, “eres única mi reina hermosa”, “siempre estaremos aquí contigo”, “te apoyamos y te mandamos todo nuestro amor”, “te queremos mucho, Carmen”, fueron parte de los cientos de comentarios que empezó a recibir y también otros de cientos de seguidores quienes manifestaron no estar listos para esta noticia tan triste.