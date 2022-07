Carmen Villalobos reveló cuál es la actividad que más se le dificulta

Carmen Villalobos es sin duda una de las actrices más talentosas y reconocidas de Latinoamérica, algo que, ha logrado conseguir tras más de 20 años de carrera artística, en donde ha hecho cantidad de personajes que se han quedado en el corazón de los televidentes.

Actualmente las personas en Colombia disfrutan del talento de la barranquillera en Hasta Que La Plata Nos Separe, producción en la que Carmen da vida a Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de ventas que tras un inesperado accidente en su vida, esta da un giro de 180° y tiene que enfrentarse a situaciones que aunque parezcan difíciles la van haciendo mejor persona.

Para la actriz el 2022 ha sido un año de mucho trabajo y de nuevos proyectos, pues aparte de la actuación, la barranquillera fue presentadora de unos de los premios más importantes de la cadena de televisión terrestre estadounidense Telemundo, en donde encantó con su talento, belleza y sensualidad.

De nuevo, esta cadena de televisión tiene en cuenta a la actriz para que sea la conductora de uno de sus programas, en donde diferentes celebridades del mundo tienen que asumir el reto de cocinar y convertirse en el mejor chef.

La actriz confesó que esta nueva experiencia en su carrera profesional ha sido algo que la llena de orgullo y emoción, pues al parecer fue una propuesta que llegó a su vida sin esperársela, pero que, ha asumido con toda la energía, disciplina y sabrosura que la caracteriza. ​​​​​​​

Ha sido una experiencia única, inesperada y se me nota en los ojos, no saben lo que me he disfrutado este show.