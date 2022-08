“Por fin”, Carmen Villalobos reaccionó a escena de amor de HQLPNS

Carmen Villalobos ha logrado ganarse el corazón de los colombianos con su papel de Alejandra Maldonado en Hasta Que La Plata Nos Separe un personaje que en principio dividió las opiniones de los televidentes por su caracter fuerte y forma de tratar a Rafael Méndez.

Sin embargo, este personaje ha ido teniendo una evolución dentro de la historia hasta el punto de ser amada por todos los televidentes, quienes han catalogado su relación dentro de la historia con Méndez como una de las preferidas en la historia de la televisión nacional.

Esta relación ha estado marcada por altos y bajos, en un momento de la serie cuando empezó a nacer ese idilio de amor, los personajes tenían sus parejas y se negaban a dejar fluir su amor, pero a medida que fueron pasando diferentes momentos dentro de la historia cada vez era mayor la química y el deseo entre la doctora Maldonado y Méndez.

Un amor que se vio sellado en el reciente capítulo en donde Alejandra y Rafael dejaron fluir su pasión y amor. Una escena que fue vista por miles de personas que no se aguardaron su emoción y dejaron múltiples comentarios en redes.

Ante el furor que se generó en redes por dicha escena, Carmen decidió salir a expresar su alegría y agradecimiento ante tantas muestras de cariño por redes sociales.

La actriz salió a través de las historias de su cuenta personal de Instagram a dar su opinión sobre la esperada escena entre Rafael y Alejandra, la cual generó tanta conmoción en redes, pues expresó que estaba impresionada ante tantos mensajes, fotos y muestras de cariño en redes sociales.

Ahorita que vi Instagram me encontré con varias escenas y mensajes sobre Alejandra y Méndez, y les tengo que confesar que estoy igual de emocionada que ustedes, porque por fin, se nos dio ese momento con estos dos personajes, que los teníamos sufriendo, pero sé que valió la pena.

Asimismo, la actriz expresó que iba a buscar fotos y videos del detrás de cámaras de esa escena para mostrárselas en exclusiva a sus seguidores, a quienes les agradeció por tanto cariño en redes.

Gracias por tanto amor en redes, me encanta que les gusten tanto estos personajes que nos han hecho sufrir, llorar, emocionar y agarrar coraje.

La actriz también aprovechó el momento para explicarle a sus seguidores el motivo de su ausencia en redes, pues era costumbre que la barranquillera interactuara con los internautas durante los capítulos de Hasta Que La Plata Nos Separe.

Oigan he estado un poco desconectada de la novela porque ustedes saben que estoy en otro proyecto y no me queda tiempo, pero yo estoy al tanto de sus mensajes.