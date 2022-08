Carmen Villalobos presumió cautivador outfit al ritmo de “Gatúbela” de Karol G

La actriz Carmen Villalobos presumió a sus millones de fanáticos con un cautivador outfit con el que se llevó todos los elogios.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la barranquillera compartió un video en el que se mostró luciendo un atractivo look.

En la grabación se dejó ver usando un conjunto de dos piezas de color blanco con estampados de tono negro, con el que logró resaltar sus curvas, el cual acompañó con unas sandalias de plataforma y el pelo recogido.

Carmen Villalobos se mostró como toda una Gatúbela

Realizando diferentes poses y modelando de un lado a otro, la barranquillera decidió hacerlo al ritmo de la más reciente canción de la cantante Karol G titulada “Gatúbela”, cuyo video musical suma más de 25 millones de reproducciones en YouTube con pocos días de haberla estrenado.

Allí aprovechó e hizo referencia al mensaje que deja la Bichota con esta canción, detallando a sus seguidores la importancia de ser “Gatúbelas” siempre.

“Deberíamos sentirnos gatúbelas a diario ! Ser de esas personas raras ... que no saben rendirse”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, con pocos minutos de haberla compartido.

"Princesa hermosa", "Te veo, Te Observo y TE ADMIRO MUJER", "Ayyyy este outfittttt", "estás muy hermosa y linda corazón", "Hermosaaaa amé el vestido!", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la actriz sigue cautivando a miles de televidentes con su protagónico en la producción de Nuestra Tele, “Hasta Que La Plata Nos Separe” junto al actor Sebastián Martínez.

