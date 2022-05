Carmen Villalobos se sinceró acerca de las escenas románticas con William Levy

Sin duda alguna, el éxito de ‘Café con aroma de mujer’ ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención durante la transmisión de esta telenovela. Los fanáticos del amor entre Gaviota y Sebastián están al pendiente de los datos emergentes a la interesante trama.

Asimismo, los personajes interpretados por William Levy y Carmen Villalobos han dejado mucho de qué hablar. Cabe resaltar que a pesar que en la ficción ambos sostienen una relación tormentosa, la química entre los actores es evidente.

Incluso, se llegó a decir que entre ambos existía un vínculo más allá de lo profesional, no obstante, la barranquillera en un par de entrevistas afirmó que resaltaba la “sabrosura” de Levy, en ese sentido, eran grandes amigos.

Teniendo en cuenta el lanzamiento de ‘Hasta que la plata nos separe’, en medio de su gira de medios por Miami, Carmen respondió la pregunta acerca de cómo eran las escenas de besos con el artista cubano y sí en algún momento llegó a sentir algo por él:

No. No. Realmente con William nos llevamos súper bien es un gran compañero y sentir algo por él no, cero. A parte, ustedes están en esto y saben bien todo: están las cámaras y las personas detrás, dijo Carmen.