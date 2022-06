Carmen Villalobos encantó al bailar la famosa canción "Socadona"

Carmen Villalobos es la actriz del momento con su papel de Alejandra Maldonado en ​​​​​​Hasta que la Plata nos Separe, donde ha dejado ver una transición de su personaje desde el inicio de la producción hasta el día de hoy.

Carmen siempre ha logrado sorprender y encantar con sus personajes en televisión, pues algo que la caracteriza es que antes de cada proyecto logra sumergirse en la creación de sus personajes, los cuales busca que generen recordación en las personas.

Aparte de su gran talento actoral, la actriz también posee una destreza para el baile, a lo mejor por sus raíces barranquilleras, las cuales la hacen tener un flow y sabor innegable, muestra de ello fue un video que recientemente publicó en la plataforma de TikTok.

Carmen Villalobos sorprendió al ritmo de Socadona

Una de las canciones vitales del momento es “Socadona”, una canción de los artistas LUDMILLA, Mariah Angeliq, Topo La Maskara, la cual se ha hecho viral en la red social TikTok, pues varios influencers y celebridades se han unido al "trend".

La barranquillera que goza de más de doce millones de seguidores en la plataforma decidió sorprender a sus fans con este divertido baile.

En el video la actriz se encuentra dentro de su camper (lugar adaptado para que los artistas descansen y se cambien durante las jornadas de grabación) donde luce un ajustado vestido de color negro el cual tiene una abertura en una de sus piernas.



El video logro súper más de 115.000 me gusta en menos de tres horas y miles de comentarios en los que sus seguidores halagaron la belleza de la actriz y le dejaron creativos comentarios.

"Dios mío se están cayendo los angelitos del cielo tu eres Catalina; eres espectacular carmen mi amor platónico de adolescente te admiro mucho; Tiene su esplendor en la palabra belleza; La mejor actriz; A mi no me gusta, me encanta". Fueron algunos de los comentarios más destacados del post.

Desde hace unas semanas la actriz ha estado compartiendo nuevo contenido de forma constante en esta red social, contenido que no ha pasado por desapercibido pues ya le piden constantemente que se una a otros retos y bailes virales.

