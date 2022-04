Carmen Villalobos enamoró a sus fans con su outfit y con gran mensaje

Carmen Villalobos se encuentra enfocada en las grabaciones de la nueva versión de Hasta que la Plata nos Separe, producción donde compartirá set junto a talentosos y reconocidos actores colombianos y extranjeros como Sebastián Martínez quien recientemente presumió su éxito con Pálpito, la nueva serie de Netflix, adicional veremos en pantalla a Juliette Pardau, Julián Arango, Lorna Cepeda, Gregorio Pernía y muchos más.

La talentosa actriz siempre ha sido bastante activa en redes sociales, donde goza de gran influencia y millones de seguidores, actualmente goza de más de 19.000.000 de seguidores en Instagram y en Tik Tok más de 12.000.000 seguidores, en el contenido que comparte siempre se ha destacado su estilo de vida y colaboraciones con marcas de moda a nivel mundial, pues para nadie es un secreto que la Carmen posee una gran belleza.

La actriz barranquillera es caracterizada por su espontaneidad, sabor y chispa frente a las cámaras y fuera de ellas, porque como ha mencionado en ocasiones, siempre trata de contagiarles su energía a las personas que tiene cerca.

Por eso, recientemente compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía derrochando estilo, con una chaqueta colorida, una básica blanca, un jean bota campana y unos tenis blancos. Adicional , acompañó la fotografía con un sentido mensaje de motivación para sus fans, el cual, se ve en cierta parte en el fondo de la foto.

Cuando una puerta se cierra, otra se abre... no te afanes, no te apresures, no te frustres...solo es cuestión de paciencia y perseverancia!