Carmen Villalobos, biografía, edad y lo que no sabes de su historia

Toda una vida en las pantallas de los colombianos, toda una vida siendo un ejemplo de constancia, dedicación y amor por lo que hace y por supuesto toda una vida dejando ese carisma y sabor costeño en cada proyecto, así nuestra amada Carmen Villalobos ha entregado todo en cada personaje que ha enamorado a muchos en las pantallas de nuestro país.

Por eso te traemos algunos datos biográficos de la hermosa Carmen quien sin duda es una mujer de admirar y a la par rompe corazones en el público masculino.

¿Quién es Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos es una actriz colombiana, nacida en Barranquilla, Atlántico, el 13 de julio de 1983 y quien ha dejado enamorados a muchos por su incursión de la televisión desde 1999 debutando en un famoso programa infantil que daban los sábados en la mañana.

Una joven desparpajada, llena de sabor y alegría que de inmediato captó la atención de propios y extraños al momento de estar frente a una cámara.

Foto: AFP Frazer Harrison

A la par de ese carisma arrollador, su cara angelical acompañado siempre con un físico que ha ido fortaleciendo durante años, la hacen una de las artistas más completas de la televisión colombiana.

¿Cuál es el verdadero nombre de Carmen Villalobos?

Aunque muchos piensen que ella se llama solo Carmen, la artista en realidad tiene un nombre compuesto bien particular que ha revelado en varias entrevistas. Yorley del Carmen Villalobos Barrios es su verdadero nombre. De hecho, la artista ama ese nombre y vive orgullosa de él, así lo aseguró en una entrevista en Yo, José Gabriel hace un tiempo.

Jamás me lo he quitado, la gente cree que es como 'se cambió el nombre', pero cero. De hecho, los que me conocen me dicen Yorly de cariño

¿Qué edad tiene Carmen Villalobos?

La artista sello de las producciones del Canal RCN hace poco cumplió 39 años, edad que celebró con sus amigos queridos en la costa atlántica colombiana y que remató en otra celebración con una de sus fieles amigas, la también actriz Majida Issa.

Carmen Villalobos en su historia jamás ha revelado la edad respecto a su físico, ya que sin duda es una mujer quien con su alegría, baile y sobre todo disciplina para entrenar y llevar una vida saludable, ha dejado verse siempre sana y más joven de lo que dice su cédula.

¿Cómo se hizo famosa Carmen Villalobos? Su historia y trayectoria artística.

La actriz costeña, quien inició como ya lo nombramos en un reconocido programa para niños cuando sólo tenía 18 años, tuvo su primer gran acercamiento con el mundo de la actuación en una reconocida producción del Canal RCN en 2003 llamada ‘Amor a la plancha’, interpretando a Ernestina Pulido.

Pero fue hasta 2008 en donde la actriz luego de una ardua e intensa carrera de disciplina y trabajo en pequeños papeles logra su primer protagónico en una famosa serie de Telemundo interpretando a Catalina.

Debido a este papel su carrera internacional se hizo más que evidente y la historia de Carmen Villalobos empezó a florecer en México y en Estados Unidos. Hizo parte por ejemplo del elenco del melodrama ‘Mi corazón insiste’ en donde compartió set con Jean Carlos Canela y otras figuras reconocidas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo.

Tiempo después Carmen hace importantes obras de teatro como han sido "Taxi 2"," Nos vamos o nos venimos" y "Todos Podemos Cantar".

Para el 2020 Carmen regresa a la pantalla del Canal RCN en la nueva versión de Café, con aroma de mujer, en donde se le mide a un personaje antagónico que le generó aún más crecimiento profesional y reconocimiento en el exterior. Interpretando a Lucía Sanclemente, con un look renovado, la vida de Carmen Villalobos volvió a tener otro aire en ámbitos profesionales.

Para el 2021 la artista comprobó que tiene todo el talento para ser presentadora, siendo la cara amable del programa ‘Escuela imparables’ de E! Online Latino, proyecto grabado en México.

Carmen Villalobos, su historia escribiendo a una nueva Alejandra Maldonado

Terminando el 2021 y empezando este 2022 Carmen regresó a Nuestra Tele con un proyecto de ensueño, siendo ni más ni menos que la protagonista de la versión 2022 de ‘Hasta que la plata nos separe’, obra de Fernando Gaitán. La actriz barranquillera se impuso un nuevo reto y fue darle vida a la doctora Alejandra Maldonado con unos tintes dramáticos y cómicos fabulosos que de inmediato enamoraron a la audiencia.

Por si fuera poco, y tras terminar las grabaciones, Carmen Villalobos sigue escribiendo su trayectoria y biografía, siendo la nueva presentadora del próximo reality de cocina de Telemundo llamado Top Chef VIP que se produce en los Estudios de RCN Televisión en Bogotá.

Premios de Carmen Villalobos en su trayectoria actoral

La bella barranquillera ha dejado claro a lo largo de más de una década de trabajo que todo lo que hace lo hace bien y de calidad, es por eso que ha sido siempre destacado su trabajo con nominaciones y galardones que sabemos son pocos respecto a los que vienen para ella.

Nominada por sus papeles estelares en producciones nacionales y extranjeras a los Premios People en Español, Miami Life Awards, Premios Tu Mundo. La bella Carmen ha sido galardonada además en los Premios Tu Mundo en la categoría I'm Sexy and I know it y como si fuera poco fue reconocido su trabajo como una villana llena de matices en los Premios India Catalina en 2022, por su papel de Lucía en Café, con aroma de mujer.

Foto: AFP Jose R. Madera

Carmen Villalobos, vida personal.

A pesar de que la artista siempre ha sido un libro abierto con sus más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la artista por estos días ha mantenido su vida personal en esa intimidad respetable 100%

Y es que después de tener una relación desde el 2008 con el también actor Sebastian Caicedo, con quien se casó en 2019 en una espectacular boda en Miami, la actriz anunció hace poco que los dos decidieron tomar caminos distintos y separarse, noticia que causó revuelo y dolor en sus fieles fans que solo esperan, como nosotros que, tanto Carmen como Sebastián, sigan sus vidas felices y logren superar pronto este difícil momento.