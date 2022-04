Carlos Vives y Camilo dieron consejos de amor a sus seguidores

Luego de que saliera su canción, ‘Baloncito viejo’, los cantantes Carlos Vives y Camilo Echeverry han usado sus redes sociales para demostrar las habilidades de muchos de sus seguidores con un balón, pero también para mostrar ese amor de las parejas y hasta los desamores.

Y es que el tema tiene para todos, es por eso que incluso ellos mimos han decidido ser “consejeros”, en este tema del amor.

Y les ha ido muy bien, porque cada uno de sus consejos les han servido a sus seguidores para saber cómo están en el amor o con esa persona que podría estar tratando como un ‘Baloncito viejo’. Por eso, desde un estudio de grabación ambos aparecen dando consejos o interpretando las líneas de la canción para que sus fanáticos entiendan la canción y el significado que podría tener en sus vidas.

Carlos Vives explicó que, si no recibes lo mismo que das, o si no es reciproco ese amor que le brindas a la otra persona, quizás no sea el camino correcto. Ante este consejo, a Camilo Echeverry no le quedó más que preguntar, qué es la reciprocidad, que generó sin duda risas entre ambos y un final maravilloso en el video.

Los comentarios no se hicieron esperar porque más de uno se ha sentido identificado con las palabras de ambos cantantes, además de la forma particular en la que explican estos temas tan complejos del amor, desde la gracia y la diversión que los caracteriza y que destaca cuando están juntos.

