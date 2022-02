Carlos Torres contó cuando una fan lo acosó y llegó hasta con maletas

El actor Carlos Torres contó a sus millones de fanáticos qué ha sido lo más incómode que le ha ocurrido con una fanática.

Te puede interesar: ¿Se casa? La novia de Carlos Torres compartió una fotografía que levantó sospechas

Lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de cinco millones de seguidores.

Según relató una mujer viajó desde otra ciudad hasta Bogotá para conocerlo llegando a uno de los eventos públicos que tenía.

“Hablé con ella un rato y cuando estaba hablando con ella esta persona me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme que había viajado porque cuando la conociera me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida y nos íbamos a ir del evento a mi casa a casarnos y a estar juntos por el resto de nuestras vidas” , narró.

Destacó que la mujer estaba muy segura de sus palabras, tanto que llegó con maletas.

Él le destacó que tenía una relación y ella insistía en que ambos tenían un romance de hace mucho tiempo, la cual había creado a través de las publicaciones del actor en redes sociales.

“Yo me quedo un poco incómodo, se queda durante todo el evento conmigo, la gente del evento me ayuda un poco. Yo me voy hasta el carro, me sigue y yo trato de calmarla y me voy. Seguido a eso me escribe por redes sociales de una forma loca (…) y 10, 11 meses a donde iba llegaba y aparecía”, dijo.