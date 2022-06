Carlos Feria y Adriana Valcárcel revelan si están pensando en separarse

El pasado 10 de junio se viralizó un video en las redes sociales, en el que se ve al influenciador Carlos Feria empujando fuertemente a su esposa Adriana Valcárcel, un hecho que generó indignación, además Carlos Feria aceptó que él maltrató a su pareja, aunque también reveló que ella lo perdonó, que él fue donde un profesional, y que ahora están más enamorados que nunca.

Sin embargo, los internautas han estado muy activos en las redes, preguntando y dando su opinión acerca de esa situación y al parecer sugiriéndole a Adriana que se separe de Carlos, es por eso que la pareja de influenciadores publicó un video en que bromearon con sus fans sobre que habían terminado, pero no por el escándalo, sino porque al parecer Carlos quiere tener cinco hijos y Adriana no está de acuerdo.

Luego del video la pareja, a través de sus historias de Instagram, afirmaron que ese video lo hicieron precisamente por la cantidad de usuarios que les han sugerido que se separen, y recordaron que Adriana decidió perdonar a Feria y que él empezó a cambiar, así muchas personas crean que una persona no puede cambiar.

“Yo sé que muchos nos quieren ver separados a los dos en este momento obviamente los entendemos por el tema que está pasando, mi esposa Adry tomó la decisión de perdonarme después de que ella me perdonó obviamente yo empecé a cambiar, aunque muchos piensen que uno no puede cambiar, y obviamente le respeto ese pensamiento porque sí hay muchos seres humanos que no cambian, pero Adry ha visto un cambio en mí”, dice Carlos Feria en el video.