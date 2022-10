“No me quiero ilusionar”, Carlos Feria sí estaría esperando su segundo hijo

En su cuenta de Instagram con más de 7 millones 200 mil seguidores, el creador de contenido colombiano, Carlos Feria, aumentó los rumores de embarazo de su esposa entre sus fans al hablar del tema más abiertamente y con un tono de curiosidad que deja ver un posible juego para que sus seguidores adivinen el embarazo.

La familia de Carlos Feria y Adriana Latina se encuentra de vacaciones y, usando sus pequeños trajes de baño, ha sido inevitable que los internautas noten una barriguita de embarazo en el abdomen de la mujer. Sin embargo, los influencers no se habían pronunciado hasta la noche de este lunes 3 de octubre.

Con un video mostrando aún más la pancita de Adriana, Carlos quiso poner a adivinar a sus seguidores, pues, según él, él tampoco sabe nada y su esposa se lo podría estar ocultando. Feria, de hecho, le dice a su mujer que por favor le cuente y le aclare la situación, ella responde dando muchas ilusiones sobre el embarazo:

Carlos recuerda que, hace algunos meses, ellos perdieron un bebé y que por eso no quiere emocionarse mucho con la posibilidad.

“No hemos hecho pruebas ni nada. Como ustedes saben, en febrero perdimos, lastimosamente, un baby, entonces la verdad no me he querido ilusionar. La he visto un poquito más barrigoncita, pero no me quiero ilusionar” explicó el influenciador.