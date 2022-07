En plena polémica, Carlos Feria reveló video familiar y le llovieron las críticas

El influenciador Carlos Feria compartió un video en sus redes sociales junto a su esposa Adriana Latina y su hija en medio de la polémica que atraviesa por presunto maltrato infantil.

Te puede interesar: ICBF reveló las acciones que tomarán contra Carlos Feria

Recordemos que en los últimos días se ha vuelto viral un video en el que la psicóloga Vanessa Tejada recopiló varias imágenes del joven sobre cómo se comparta con su hija, según las bromas que le hace para su contenido en redes sociales, realizando un reflexivo mensaje sobre la importancia de cuidar la salud mental de los niños.

Tras su publicación, varias celebridades e internautas se han pronunciado al respecto, tanto así, que el ICBF le hizo frente a esta situación detallando que se pondrán en contacto con los padres de la niña y procederán a verificar sus derechos, además, de hacer un llamado a seguir denunciado estos casos.

En medio de este proceso, el creador de contenido decidió hacer un video junto a su esposa e hija.

En la grabación se mostró usando una peluca y cargando a Adriana, quien a su vez está cargando a la niña y hacen una interpretación con ayuda de un audio infantil.

“My name is (mi nombre es) mama”, expresa Carlos Feria, para después mirar Adriana y la niña a la cámara y decir “my name is baby”.

“MI NAME IS MAMÁ CARLA”, agregó el joven en la descripción de la publicación.

Internautas llenaron de críticas a Carlos Feria

Tras su revelación, miles de seguidores aprovehcaron el video para llenarlo de críticas, donde dieron sus opiniones sobre la controversia que atraviesa, juzgando su paternidad y recordándole su anterior polémica sobre su maltrato a su esposa.

“Ahorita salen tú y tu alcahuete de esposa a sacar a Dios porque así hicieron cuando lo del empujón”, “el maltratador”, “degradante este tipo de contenido no le den más visibilidad a este tipo de sujetos que solo buscan lucrarse a consta de bullying a su propia hija”, “pobre niña”, “esta familia necesita orientación, ayuda de profesionales, no creo que quieran a su hijita, creo que no son conscientes del daño que le están causando”, “me imagino obligando a la niña a grabar contenido aprovechándose que no sabe del tema”, “debería estar la cárcel por maltrato infantil”, “cerrar esta cuenta por favor”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de la red social.

No dejes de leer: Carlos Feria y su esposa se pusieron a disposición del ICBF tras presunto maltrato