Lactando a su bebé, Camilo dedicó románticas palabras a Evaluna en su cumpleaños

El cantante Camilo Echeverry derrochó romanticismo en redes sociales luego de hacerle una amorosa dedicatoria a su esposa, la artista Evaluna Montaner, en marco de su cumpleaños número 25.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 27 millones de seguidores, compartió una fotografía de la joven lactando a su bebé Índigo, quien tiene cuatro meses de nacida.

Con dicha instantánea aprovechó para expresarle lo importante que es ella en su vida.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y de comentarios donde los llenaron de halagos por esa gran familia que han conformado.

“Hermosas", "Feliz cumpleaños Evaluna bebé", "Feliz cumpleaños para la Pulguita. Son los mejores los amo", "No puedo contigo Camilo, grande", "linda", "FELIZ CUMPLE Y FELIZ SEMANA DE LA LACTANCIA!", "Feliz cumple a la persona más increíble de este planeta, indigo es una afortunada de la mamá más hermosa y buena que tiene", "Las reinas de la tribu", "Felícidades", "amo tanto su amor", "Feliz cumple a Evaaaa que Dios los bendiga siempre", "Bellezas", "Que hermosa familia", "Es cierto", "Felicidades a evaluna", "Feliz cumpleaños reina de mi vida", "Que bonitos", "Los amo con todo mi ser", "preciosos", "guapísimos", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Evaluna se mostró muy feliz en su cuenta en la misma red social, agradeciendo por un año más de vida y por el cariño que le han brindado.

“Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos. Lojamo”, añadió.