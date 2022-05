Camilo recibe una carta de una fan que lo conmueve bastante

El cantautor colombiano, Camilo Echeverry, quien recientemente explicó por qué Evaluna no le cambia los pañales a Índigo, mostró a sus seguidores un momento que vivió en medio de un concierto y que lo marcó bastante.

En su cuenta de Instagram con más de 27 millones de seguidores, el cantante publicó el video del momento en que recibe una carta en la que se lee:

Camilo decidió tomar cartas en el asunto y, en medio del concierto en Monterrey, tomó la carta y habló en frente de todos sus admiradores:

“Yo esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía y todo el amor y toda la honra a Gloria, que yo no sé dónde está Gloria, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó y su esposo ya no está aquí con nosotros y ella decidió venir hoy y asumo que habría querido venir con él, pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche, son para ti, Gloria. Gracias por venir”.