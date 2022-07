Camilo Triana habría terminado su relación con JuanDa

Los creadores de contenido Camilo Triana y JuanDa han sido una de las parejas más queridas de las redes sociales por su carismática y muy linda relación, pues muchos internautas aseguran que la química entre ambas personalidades del mundo digital era bastante notoria. Sin embargo, desde hace varios meses se les dejó de ver juntos, a tal punto que JuanDa se alejó de las redes sociales y, hoy en día, sigue sin pronunciarse.

De hecho, hace un par de semanas, el creador de contenido digital fue tendencia en redes sociales y no precisamente porque algunos de sus videos haya sido la sensación como suele pasar, sino porque, por lo contrario, los internautas se unieron a pedirle al joven que vuelve a las redes.

Ante esta situación, que se estaba saliendo de control, Sofía Castro, amiga de JuanDa e influenciadora, salió a aclarar que el instagramer se encontraba bien y que solo se estaba tomando un tiempo para él.

Ahora, varias semanas después de este pronunciamiento por parte de la joven, fue Camilo Triana quien se pronunció a través de las redes sociales para hacerle saber a sus seguidores que no la estaba pasando nada bien y que los episodios de ansiedad cada vez eran más fuertes, por lo que habría tomado la decisión de volver a vivir a casa de su mamá junto a sus hermanos David y Emma.

De hecho, dejó saber indirectamente que su relación con el influenciador JuanDa habría llegado a su fin. Y es que, este indicio tomó fuerza recientemente durante su viaje a España para ver en vivo al cantante Camilo Echeverry, pues durante el concierto manifestó que si el artista cantaba “Manos de Tijera” se pondría a llorar, pues esta canción le llegaba al corazón.

¿Pero de qué trata Manos de Tijera? Esta canción habla sobre un ser querido que ya no está presente en nuestras vidas y que claramente fue una parte muy importante de ella. Por lo que esta canción podría hacer referencia a la relación amorosa que hubo entre ambos creadores de contenidos, la cual llegó a su fin.

“Hermanas, si canta Manos de Tijera, yo lloro. En esa sí lloro”, manifestó el creador de contenido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores.

Y es que segundos después de haber manifestado esto, el influenciador se dejó viendo bastante conmovido mientras cantaba la canción que efectivamente Camilo Echeverry interpretó.

“Perdóname, por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos, tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí”, se le escucha cantar a Camilo Triana.