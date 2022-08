Influencer Camilo Triana denuncia presunta estafa a nombre de su ex Juanda

Juanda es un influencer colombiano que empezó a crear contenido para redes desde hace muchos años y llegó a tener varios millones de seguidores. No obstante, a inicios del año 2022, dejó las plataformas digitales sin decirle a sus admiradores, pues no volvió a publicar contenido desde hace cinco meses.

También te puede interesar: Esta habría sido la respuesta de Juliana a Yina Calderón.

Hace algunas semanas, quien fue su novio durante varios años, el también influencer Camilo Triana comentó que también se alejaría de las redes sociales y dio a entender que la relación con Juanda había terminado.

Además, Sofía Castro, amiga de este par de famosos, explicó que la salida de Juanda de las redes habría sido por afectaciones en su salud mental y que volvería cuando se sintiera mejor o que, incluso, si lo consideraba necesario, no volvería, pues lo más importante era que él se sintiera bien con la decisión que tomara.

Así que, hasta ahora, esto es lo que se sabe del creador digital. Ahora bien, esta ausencia la estarían aprovechando personas inescrupulosas que estarían usando el nombre de Juanda para conseguir dinero. Así lo explico Camilo en su cuenta de Instagram con más de 1 millón 400 mil seguidores.

“Para los que no saben, hay una cuenta en Tiktok, esta cuenta que se hace pasar por Juan, diciendo que el cinco de agosto iba a regresar, que no sé qué, eso es totalmente falso. Esa cuenta no es de Juan, esa cuenta no es mía, esa cuenta no es de ninguno de los dos. Juan regresará en el momento que se sienta preparado para hacerlo, esa cuenta es falso, uno eso” explicó el influencer de maquillaje.

No faltaron las malas palabras que, debido a la ira, Camilo no pudo contener, pues no puede tolerar que pidan plata en nombre de él o de su ex.

“Bueno, segundo, desde que empezó a subir videos, que lastimosamente se hicieron muy virales: un video de esos cuenta con más de 5 millones de reproducciones, esa persona está invitando a una cuenta de Telegram, entonces ese grupo de Telegram ya tiene más de 10 mil personas y hoy hablaron y se hicieron… es que pu** mier** es que qué hijue****, yo sé que está viendo esto y qué porquería de persona” continuó.

Finalmente, les dijo a sus seguidores que por favor no cayeran en esto porque ninguno de los dos jamás haría peticiones de este tipo.

“Y en la cuenta de Telegram están haciendo cosas como estas pidiéndole dinero a las personas que se unieron. No somos nosotros, Dios mío, jamás en la pu** vida nosotros le pediríamos plata y, sé que hablo en nombre de Juan también al decir: ninguno de los dos jamás utilizaría nuestras redes sociales para pedir plata para nosotros, nunca en la vida lo haríamos, por favor no caigan en eso”.

No dejes de leer: Esperanza Gómez aclara en redes sociales que tiene dos parejas.

También te puede interesar leer: Karol G se muestra emocionada por el dibujo que le hicieron como La Sirenita.