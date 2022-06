Camilo y el video con Alejandro Sanz donde le hace una gran confesión

El éxito del artista colombiano Camilo tiene muy emocionado a sus miles de seguidores quienes están ansiosos por volverlo a ver en los escenarios dando grandes conciertos, pero también quieren saber detalles sobre su nueva faceta como papá.

No dejes de leer: Camilo y Alejandro Sanz revelaron adelanto de su canción juntos “NASA”

Sin embargo, Camilo, aunque ha contado poco sobre la pequeña Índigo, cada vez que puede dar detalles sobre cómo está y además cómo va Evaluna en esta nueva parte de su vida. Pero al mismo tiempo combina esos grandes momentos con grandes noticias, por ejemplo, su unión con el gran artista español, Alejandro Sanz con quien lanzará un tema llamado ‘Nasa’.

En varios videos, Camilo se ha dejado ver en lo que sería la grabación del audiovisual donde aparecerán juntos, pero también ha mostrado esas conversaciones que ha tenido con el artista, pues para él es un sueño hecho realidad estar justamente ahora haciendo música con quien siempre admiró.

En el video se puede ver además cómo Camilo no pierde la oportunidad que tiene para hacer saber a Alejandro Sanz desde una confesión de su corazón “para mí y para mi familia es un sueño hecho realidad, te lo digo de corazón, no como artista sino como Camilo”, expresó el artista y Alejandro Sanz no dudó en hacerle saber que es mutuo porque cuando “hay artista así, con tanto calibre, se disfruta todo”, a estas palabras Camilo no dudó en hacer un gesto de fanático emocionado por compartir con su artista favorito.

Puede ser de tu interés: Camilo apareció en redes sin pantalones y así reaccionaron sus fans

También Alejandro Sanz aprovechó en enviarle un saludo desde su amor y admiración a la ‘Tribu’, y resaltó que, si todos son cómo Camilo, no dudan que sean seres humanos de corazón.

Camilo en lo más alto

Camilo está en Europa haciendo una gran gira y no está solo, sino que comparte con toda su familia y eso incluye a su hija Índigo que ahora hace parte del equipo y que junto a su mamá se encargan de acompañar a su papá por todos estos momentos, y aunque no ha tenido la oportunidad de mostrarla en uno de los escenarios, más de uno se muere de ganas porque lo haga y puedan verle por fin el rostro a la pequeña.

Sin embargo, hay quienes le llevan regalos, peluches y mucho amor a la niña, y siempre buscan las formas de que Camilo o Evaluna puedan recibirlos desde el amor y la admiración que sienten sus fanáticos por ellos como pareja y como familia.

Te puede interesar: Camilo recibe una carta de una fan que lo conmueve bastante