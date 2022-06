Camilo muestra orgulloso sus inicios en Factor X a Alejandro Sanz

Camilo Echeverry y el español Alejandro Sanz sorprendieron recientemente a sus millones de fans con un adelanto de ‘Nasa’, la primera colaboración musical entre los artistas.

Ahora, el cantante colombiano evidenció que desde hace varios años es un fanático de Sanz y sus canciones.

Camilo compartió con sus más de 27 millones de seguidores un encuentro con Alejandro Sanz donde le confiesa que una de las primeras canciones que interpretó para toda Colombia fue ‘Corazón partio’ y ‘Cuando nadie me ve’ cuando participaba en el concurso musical de Factor X.

El cantante colombiano le mostró a Sanz los videos que se encuentran en las plataformas digitales de su paso por el programa del Canal RCN en 2007, siendo sus primeros pasos en el mundo de la música.

“Camilo: Mira yo tenía 13 años, 2007.

Alejandro Sanz: ¿Ese eres tú?

C: Ese soy yo. Y canté ‘Corazón partió’ y ‘Cuando nadie me ve’… me encanta que no lo hayas visto. Amo. Hace 15 años. 2007 fue eso… Me da vergüenza, pero sabes que, no importa.

A: Pero ¿qué vergüenza?

C: No, vergüenza no es la palabra, me da pudor… Te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es un ciclo que se completa… - Y siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace 15 años Tener hoy una canción juntos para mi significa muchísimo hermano, te quiero”, fue la conversación entre los artistas que terminó con un fuerte abrazo.