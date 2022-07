Camilo sorprendió a fans al dejar regalos ocultos en reconocido parque de España

El cantante bogotano Camilo Echeverry se ha caracterizado por ser un músico entregado completamente al arte en todas sus presentaciones y por el gran amor y respeto que siente hacia la naturaleza, por lo que en esta ocasión decidió tener un detalle con sus fanáticos, a quienes se les conoce como “La Tribu”.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de veintisiete millones de seguidores y desde la plaza de un reconocido parque en España, el cantante apareció para enseñarle a sus seguidores que armaría un par de regalos que escondería en el lugar como parte de un obsequio para que cuatro de ellos pudieran asistir a su más reciente concierto que se llevará en la ciudad.

Según se puede ver en los audiovisuales, Camilo recoge un par de hojas, una pluma y una semilla para incorporarlo en dos cajitas en las que además incluyó un par de fotografías estilo polaroid autografiadas junto a dos vales escritos a mano válidos para canjear por una boleta doble para su concierto.

“Adivinen donde estoy. Estoy recolectando tesoros para La Tribu. ¿Qué pasa Tribu, me levanté extrañándolos y me vine para una esquinita de el parque El Retiro aquí en Madrid (España) y armamos los tesoros de La Tribu que hace rato no los hacíamos. Entonces coleccioné algunas hojitas, una plumita, una semilla que creo que es de algo como un Pino o algo así. Nos tomamos polaroids y les armé un valecito que vale por una entrada doble para mi concierto de mañana, porque los extraño y los quiero ver y una sorpresa más”, reveló el cantante mientras empacaba los tesoros de La Tribu.