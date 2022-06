Camilo compartió divertido momento que vivió con fan en Francia

El cantante colombiano de música pop Camilo, reconocido inicialmente por participar en el concurso de música de Canal RCN Factor Xs cuando apenas tenía 13 años, se mudó con toda su familia por varias semanas a Europa debido a una amplia gira de conciertos que miles de fanáticos están esperando con ansias.

Sin embargo, en esta ocasión, el cantante dejó a un lado las noticias de sus conciertos para compartir con sus más de 27 millones de seguidores una divertida anécdota que vivió durante un encuentro con un fanático francés.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista publicó un corto audiovisual en el que se le ve a bordo de un carro para contar este hecho, pues fue tanta la gracia que le causó que decidió compartirlo por medio de un post en esta red social.

“El tipo de Francia me dice algo así como: Hola Camilo, Comment ça va, que no sé qué quiere decir, pero creo que quiere decir cómo estás. Entonces yo dije, lo único que yo sé decir en francés es ‘ça va bien’, entonces dije yo, voy a decirlo, lo único que sé decir. ¿Y qué le dije? Bien hermano, bien, todo bien (risas) me dio pena”, relató el artista mientras iba a bordo de su automóvil en compañía de varias personas.

Luego de esto, el artista enseñó cómo fue la escena que vivió con el seguidor, quien lo abordó afuera de su carro para pedirle una fotografía y grabarlo, y en donde se escucha claramente cuando le pregunta cómo se encuentra.

“Je suis muy confundidísimo (En español: estoy muy confundidísimo)”, fue el texto con el que el músico compartió el audiovisual.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Como era de esperar, cientos de sus seguidores llenaron de mensajes la casilla de comentarios de esta publicación en donde destacaron algunos como:

“me encanta tu autenticidad”, “No lo superó, ya lo he visto varias veces”, “Jajajajaja llama Trina, me amo te amo. Anihgahjfksyagsbd”, “no lo supero. Me pasó algo parecido en Paris jejejejejjejeje”, “@camilo si no fueras cantante fueras el mejor comediante del Universo”, “No te imaginas como me reí con esto lo he visto 100 veces y sigo riendo”, “JAJAJAJAJAJAJAJA los amo a todos”, “Jajajajajajajaja más colombiano que nunca”, “A mí me pasa lo mismo que Camilo y quedo como siempre digo: hola buenos días, en vez de Bonjour.”

