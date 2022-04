El mensaje de Camila Jurado sobre la salud mental

La bella actriz colombiana, Camila Jurado, a quien hemos visto en producciones como ‘Pa’ quererte’ y ‘Te la dedico’, reveló varias acciones que hace en su día a día para levantar su ánimo y tener una buena salud mental.

El video tiene como título ‘Qué me ha ayudado a estabilizar mi ánimo y tiene varios tips dados por ella, por ejemplo, hacer ejercicio, invertir tiempo y energía en hacer lo que me gusta (taller de actuación), bailar, viajar (sola y con amigos), la música, el amor, volver a conectar con mi espacio (la casa), escribir, terapia y dormir bien, y pasar tiempo conmigo.

Resulta relevante exaltar los bellos momentos que Camila pone en el video para dar ejemplo de todo aquello de lo que habló.

Además, en la descripción del post, Camila explica por qué estos actos que pueden ser pequeños aportan tanto en un proceso de sanar la mente.

“s a l u d m e n t a l. Abrazar los sentimientos que nos hemos acostumbrado a no querer sentir. Lo conversado hace unos días con ustedes en vídeo como recordatorio. porque, aunque todo sea un proceso, hay cosas que nos pueden ayudar a hacerlo más fácil. #saludmental #terapia” escribió la artista.

El video ya cuenta con más de 1.100 likes y varios comentarios en los que se expresa la admiración y el agradecimiento hacia la actriz.

Recordemos que este tipo de temas resultan bastante importantes para esta bella actriz, pues incluso en la biografía de su Instagram tiene como uno de sus ítems la salud mental junto con el hecho de que es vegana y que le encanta viajar.

Es el caso de hace unos días que estaba en Santa Marta y, en esta misma red social, comentó lo enamorada que está de esta ciudad.

“Como algunas personas, hay lugares que tienen todo el sentido. Santa Marta no me suelta desde hace meses y me recibe cuando se necesita, como las amigas ¿Qué se siente como hogar más allá de la propia casa? @origo.sm” escribió en una de sus publicaciones.