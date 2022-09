Antes de llegar a Colombia, Camila Cabello emociona con atrevido baile en Brasil

La joven cantante Camila Cabello sigue sumando seguidores a nivel mundial gracias a su talento artístico y su innegable belleza, con la que acelera el corazón de miles en las redes sociales y en cada una de sus presentaciones.

Así como lo hizo en Brasil, durante el famoso festival musical Rock in Rio, donde miles de personas disfrutaron de grandes artistas internacionales como Green Day, Coldplay, Dua Lipa, Justin Bieber, entre otros.

En este festival, la artista nacida en Cuba puso a cantar a todo el público e impresionó cuando comenzó a mover sus caderas sensualmente. La intérprete de ‘Señorita’, ‘Havana’, ‘My oh my’ y ‘Never be the same’ dejó a más de uno con la boca abierta al evidenciar sus habilidades haciendo twerking junto a uno de sus bailarines.

La propia artista subió ese video y las imágenes ya dan la vuelta al mundo. En su cuenta oficial de Instagram, el clip ya cuenta con más de un millón quinientos mil likes y más de 10 mil comentarios de fanáticos de diferentes países.

“Te amamos”, “linda”, “Gracias, baby. Te amamos”, “wow ese baile”, “perfecta”, fueron algunos de los comentarios que recibió Camila, juntos millones de emoticones de fuego, besos, caras con ojos enamorados y corazones de todos los colores.

Además del video, Cabello compartió un carrusel de nueve fotografías donde agradeció a todos los artistas que participaron del espectáculo en Brasil. Como era de esperar, la talentosa artista recibió nuevamente miles de elogios por su música y atractivo físico.

Camila Cabello en Colombia

Este sensual baile, en el que Camila además presume sus tonificados glúteos, se da unos antes de que la cantante cubanoestadounidense pise tierra colombiana, donde se presentará el próximo 16 y 17 de septiembre en el Estado El Campín, en Bogotá, como invitada especial de la banda británica Coldplay, quienes se presentarán con su gira ‘Music of The Spheres’.

Durante una hora, la guapísima cantante estará deleitando a miles de personas con canciones como ‘She loves control’, ‘Bad kind of butterflies’, ‘Oh my Lola’, ‘Don't go yet’, ‘Bam bam’, entre otros reconocidos éxitos.

Por supuesto, los seguidores de Camila en Colombia están muy emocionados por este concierto, pues es la primera vez que la artista se presenta en el país.