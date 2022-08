Bruce Willis y el cambio radical de vida tras su diagnóstico médico

En el mes de abril, Bruce Willis declaró de manera oficial que se retiraría de la actuación al tener una enfermedad degenerativa. La afasia es una condición médica la cual hace perder la facultad para expresarse o entender el lenguaje de cualquier persona

Ahora, el actor de 67 años vive una vida muy diferente. Las alfombras rojas, las extensas jornadas de grabación y las ceremonias de premiación han quedado atrás y han sido intercambiadas por momentos llenos de amor y cariño familiar. Su esposa Emma Heming, con la que lleva 13 años casado, cuida de él y de sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn.

En varias entrevistas ha declarado sus temores al atender una persona que ama en todos los momentos del día. Ella ha comentado que lo hace con amor, esfuerzo y dedicación.

Cuando cuidas demasiado a alguien, terminas por no cuidarte a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente me hizo reaccionar. Hay que dedicar más tiempo a nuestras propias necesidades básicas