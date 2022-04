Britney Spears está embarazada y así lo anunció

La cantante Britney Spears sorprendió a sus millones de fanáticos con las noticia de su tercer embarazo, fruto de su relación con Sam Asghari, de quien sería su primer hijo en común.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 40 millones de seguidores, la artista compartió una imagen de un café con rosas rosadas para dar el anuncio en la descripción de la publicación.

“Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: "Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta !!!" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo” , confesó.

Asimismo, detalló que tratará de llevar un embarazo tranquilo pasando la mayor parte en su casa y así no tener que lidiar con los paparazzis que la han perseguido por tanto tiempo y lograron que tuviera algunos problemas en sus anteriores embarazos.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero por una foto de mí como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado ... ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor”, detalló.