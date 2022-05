Britney Spears reveló cómo ha enfrentado la pérdida de su bebé

La cantante Britney Spears se sinceró con sus millones de fanáticos sobre la reciente pérdida de su bebé con su pareja Sam Ashgari.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 41 millones de seguidores, la artista compartió un video bailando, donde se dejó ver realizando una coreografía de hace algunas semanas.

Con dicha grabación, aprovechó para revelar que la música y la danza han sido grandes aliadas en el difícil proceso que está viviendo tras la perdida de su bebé.

En la grabación se ve con ropa muy corta y cómoda, bailando desde su lujosa mansión muy sonriente.

“Definitivamente estoy pasando por algo en mi vida en este momento... y la música me ayuda mucho a ganar perspectiva y perspectiva... Tomé esto hace 2 meses, pero cuando miro hacia atrás, cada canción que bailé me dio una sensación diferente... un estado de ánimo diferente... una historia diferente que contar... y estoy agradecida por ese escape... esta canción es bastante espiritual y realmente disfruto bailarla !!! Psss sé que soy dramática y me siento yo misma, pero ¿es creíble ???”, confesó a sus admiradores.