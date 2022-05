Britney Spears anunció que perdió al bebé que esperaba

La cantante estadounidense Britney Spears confirmó a través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta personal de Instagram, que perdió el hijo que esperaba con su pareja, el iraní Sam Ashgari.

El 11 de abril de 2022, la artista norteamericana había emocionado al mundo del entretenimiento por un increíble anuncio. Después de una larga disputa judicial contra su padre, Britney Spears declaró a través de sus redes sociales que estaba esperando un bebé junto a su prometido Sam Asghari, modelo y actor iraní.

Cabe mencionar que este bebé sería su tercer hijo. Todas estas ilusiones se fueron al piso ya que este sábado 14 de mayo, al cumplirse un mes de este importante anuncio, la cantante de música pop anunció a través de sus redes sociales una lamentable perdida.

Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Les pedimos amablemente privacidad durante este difícil momento

Britney Spears y Sam Ashgari

Aunque no se tiene más información sobre el estado de salud de Britney Spears, se espera que en las próximas horas los representantes de la cantante puedan dar una declaración oficial sobre este suceso que tiene conmocionado al mundo del entretenimiento. Sobre esta situación se sabe poco porque muchos seguidores o admiradores no saben cuántos meses tenía de embarazo. Solo se conoce que hace un mes aproximadamente la artista de 40 años estaba feliz de anunciar esta maravilla noticia.

Al saberse esta noticia, miles de seguidores expresaron su tristeza a través de redes sociales. Hay varios admiradores que no pueden creer este anuncio y por esto han enviado miles de mensajes como una señal de apoyo para la pareja. Aunque Britney no se ha pronunciado, han sido muchos los mensajes que se han vuelto tendencia.

Britney Spears: a ños tristes y dolorosos

Estos últimos años no han sido nada fáciles para la intérprete de “Oops!... I Did It Again” ya que hace pocos meses logró ganar una batalla legal en contra de su padre por el control total de sus finanzas y creaciones artísticas. Además, su separación de Kevin Federline la ha llevado a una crisis emocional de la cual fue muy complicada. Hay que recordar que Britney Spears en varias ocasiones ha declarado que ha sufrido de depresión y estrés posparto con sus dos hijos.