Brad Pitt revela que lleva años sintiéndose “muy solo”

No todo es color de rosa. Algunos pensarán que las estrellas de Hollywood solo viven en la opulencia y el lujo, pues detrás de todo lo que muestran en redes hay un mundo desconocido, y es el día a día que viven actores como Brad Pitt, que como dice él, son las cosas por las que pasan todos los seres humanos.

Tras su separación con Angelina Jolie, la vida de Pitt no ha sido nada fácil, y es que no solo ha tenido que sobrellevar el divorcio en sí, también duras batallas legales por la custodia de sus hijos, con patrocinadores, y recientemente se supo que también tiene que luchar contra la depresión, un mal que cada vez toca más puertas.

En una reciente entrevista, para una de las revistas más famosas de los Estados Unidos, Brad aseguró que lleva mucho tiempo sintiéndose solo, situación por la cual ha generado que la depresión llegue a su vida, pues a pesar de sus largas horas de grabaciones, todo parece indicar que el actor llega a casa y siempre se encuentra solo.

En este momento es válido recordar que su relación con varios de sus hijos no es la mejor, como es el caso del mayor, Maddox, quien lo acusó, hace un par de años, de haber tenido problemas físicos en un avión con su madre, Angelina, lo que ha producido que haya distanciamiento entre el joven, y algunos de sus otros hermanos, con el actor.

Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona