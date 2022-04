Bibiana Navas comparte tierno TBT con su hija Francisca.

Francisca Estévez, la hermosa actriz colombiana que se ganó el corazón de los televidentes con su gran interpretación de ‘Luisa’ en ‘La Nieta Elegida’, y la bellísima Bibiana Navas, de quien Francisca aprendió el arte de la actuación; enamoraron con una foto de hace 10 años que inspira amor y ternura.

También te puede interesar: "Igual a tu hija": Bibiana Navas mostró cómo se vería en una película de Disney.

El TBT fue publicado por Bibiana en su cuenta de Instagram con más de 78 mil seguidores. En la descripción del post, ella explica que en ese tiempo estaban viviendo en Nueva York y estaban teniendo un día diferente a los demás.

“My #tbt con @itsfrancissca hace como 10 años cuando estábamos viviendo en New York en esa época, estábamos en el interior de la punta de un faro en la punta de #longisland” escribió la artista.

Hace menos de 30 minutos que se publicó la foto y ya cuenta con más de 290 likes y varios comentarios en los que los seguidores aseguraron sentirse encantados con la belleza de Bibiana y Francisca.

Recordemos que el amor de Bibiana hacia su hija siempre es bastante y que nunca ha dudado en demostrarlo en redes, pues tienen una gran relación de madre e hija.

Hace algunos meses, por ejemplo, la actriz le envió un hermoso mensaje de cumpleaños a su bellísima hija.

“Feliz cumpleaños! Happy birthday to my princess @itsfrancissca que cumplas muchos más llenos de amor, felicidad, salud, sabiduría, alegría y éxitos, gracias por compartir este camino de 19 años al lado mío y de tu hermano @sebastiangarcianavas, nos has alegrado la vida con tu alegría y tu presencia... todavía recuerdo lo chiquita que eras ... metida en la incubadora #bebeprematuro y ahora eres más grande que nosotros jejeje, bendiciones hija te amo”.