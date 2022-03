Bella Castiblanco deja ver su rostro sin una sola gota de maquillaje

La modelo transgénero Bella Castiblanco mostró a sus miles de fanáticos su rostro al natural y confesó lo difícil que era para ella hacerlo.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores, compartió un carrusel con tres fotografías en las que se mostró al natural y muy sonriente.

Con dichas instantáneas aprovechó para confesarles a sus admiradores el proceso que vivió para poder lograr mostrar su rostro con orgullo.

“¿Ustedes se sienten igual de segurxs sin maquillaje?

Para mí ha sido todo un proceso, pues inicialmente empecé a hacerlo por el acné que tuve en la pubertad, después lo fui encontrando cómo recurso de mayor seguridad y poder, porque creo en la fuerza que tiene cuando te arreglas o vas para un evento específico, también lo encuentro como un acto terapéutico y de relajación, pero más que todo por lo que he trabajado con mi imagen la gran parte de mi vida y porque me encanta el espectáculo, pero a medida que ha pasado el tiempo he venido reconciliándome conmigo misma, sintiéndome más segura y poderosa.

Las ojeras, la disforia y hasta la costumbre de hacerlo todos los días me suelen distanciar de sentirme así de cómoda, pero creo que todo es un equilibrio”, confesó.