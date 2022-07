Belinda confesó cuántos días dura sin bañarse y generó comentarios en redes

La cantante mexicana Belinda ha sido tema de conversación en estos últimos meses ya que tanto su vida personal como profesional se ha vuelto sin duda en una montaña rusa de emociones que sus fans siguen de cerca.

Tras su ruptura con Nodal la intérprete se ha dedicado a alimentar su carrera como artista, de hecho, ha vuelto a los escenarios despertando la histeria de sus fans quienes a decir verdad la extrañan en shows en vivo.

Muchos se han preguntado cómo ha vivido la joven estos meses en donde ha sido más noticia por su rompimiento con el cantante Christian Nodal, por eso recientemente la artista se ha sincerado con varios temas en una reveladora entrevista para People, aprovechando su fama que se ha disparado gracias a que es la protagonista de la más reciente serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’, allí la joven se ha mostrado transparente respondiendo a todo tipo de preguntas.

Belinda, sin lugar a dudas no tiene pelos en la lengua y es por eso que respondió ante una pregunta sobre cuánto tiempo está sin bañarse confesando que ha estado hasta tres días sin tomar un baño.

No obstante, después de esa particular confesión la cantante se retractó de inmediato con la periodista y entre risas dijo que no podía estar sin bañarse.

Por supuesto esto en sus fans causó tipo de comentarios pues muchos tildaron de conveniente a la cantante quien cambia de parecer, según ellos, a cada rato.

Belinda se sinceró sobre Nodal

La cantante contó nuevos detalles de su ruptura con Christian Nodal, lo hizo en medio de una entrevista con Vogue España respecto a lo que sucedió o lo que ha sentido después de la polémica relación con Nodal.

La artista contó cuál fue para ella el principal error que tuvo en su relación con el artista, algo de lo que aprendió y que jamás volvería a hacer en sus futuras relaciones amorosas.

Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo hice”

Y es que, para Belinda, tener una relación tan abierta a su público no fue del todo una buen decisión, esto le enseñó a ser más reservada en el fututo. De hecho, contó resignada lo que aprendió después de todo lo que pasó con el mexicano meses después de haberse dicho adiós.

Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue?

