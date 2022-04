Becky G recuerda a su abuelo cantando canción de Vicente Fernández

En su cuenta de Instagram con más de 31 millones de seguidores, la cantante estadounidense, Becky G, quien recientemente lanzó un gran éxito al lado de la colombiana Karol G, subió un enternecedor video en el que le dedica una canción a la memoria de su abuelo.

La canción de Vicente Fernández fue interpretada por Becky completamente a capela y enamoró a sus seguidores por esa capacidad vocal que demostró. Además, en la descripción del video, enterneció con el mensaje que le envió a su ser querido.

“Extraño a mi abuelito mucho. Esta canción era una de sus canciones favoritas. Tantas bendiciones últimamente Me he sentido abrumada por tantas emociones. Quería cantarles a mis ángeles... Esta fue una liberación emocional inesperada por la que estoy muy agradecida. No pude evitar llorar, pero luego reí porque podía sentirlo conmigo en este momento y escuchar su voz diciendo "ay ¿Por qué lloras otra vez mija?".

Al verse tan conmovidos por la interpretación y las hermosas palabras que dedicó, muchos admiradores la felicitaron por su voz y sus sentimientos. Además, algunos recordaron sus anécdotas personales con los seres queridos que ya se marcharon.

“Estoy orgulloso de todo lo que has logrado y sigues logrando. Te has convertido en un ícono, un ícono para todo el mundo. Me alegro mucho por ti y te deseo lo mejor. Te quiero B” escribió uno de sus fans.

“Tu voz suena angelical. Seguro que tu abuelito te está cuidando desde arriba, orgullosa de ti y de todo lo que has logrado hasta ahora. a mi abuelita también le encantaba esta canción, y a la mayoría de las rancheras, así que me emocioné al escucharte. Mi abuelita y yo en sus últimos días cantábamos “cielito lindo” hasta el momento no he podido escucharla completa porque me saca las lágrimas, pero no hay mejor manera de sentirlos que cantando sus canciones favoritas. ¡Te envío mucho amor Becky! I love you so much” comentó otra seguidora.