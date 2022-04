"Barbie Colombia" expone supuestas mentiras de Epa Colombia en redes sociales

La ex amiga de Epa Colombia, Fernanda, más conocida en redes como 'La Barbie colombiana", se despachó contra Epa Colombia, afirmando, que no es el buen ser humano que presume en redes y que varias de las personas que tiene más cerca, entre ellas su nueva pareja Karol Samantha, solo están con ella por intereses económicos.

Por si te perdiste: Epa Colombia revela cifra que tuvo que pagarle a la DIAN

"Ella está dejándose asesorar de Alejandro, el que verifica las cuentas, diciéndole que fuera donde Uribe, vaya subase a un helicóptero y tire plata, deje yo le presento la contadora y luego la puso a pelear con la contadora...después ella me escribió que le diera el número de "Doña Gloria" pa' darle un mercado y va y le da 200 mil pesos, esos 200 mil pesos se los hubiera dado yo, con tanta plata que tiene pa' tirar por los aires" comenzó Fernanda.

Tras esto, expresó su molestia con el gesto que tuvo Epa en Medellín, al montarse a una aeronave a tirar dinero desde los aires, cuando ella le aconsejó que no lo hiciera, porque gran parte de ese dinero queda en losn techos, en los arboles y hasta en los ríos, cuando hay tantas personas que verdaderamente necesitan esas sumas.

También te puede interesar: La Jesuu se refirió sobre Epa Colombia y su nueva relación.

“Va más de pa’ atrás y donde yo abra esta boca la hundo, yo sé todo de ella. Pero voy a esperar que todas le paguen mal por querer confiar, porque ella quiere vivir en ese mundo (de malos amores) porque ella no es capaz de vivir sola, pero voy a esperar el momento, que la novia y esas personas con las que anda le paguen mal y allí es donde voy abrir la boca y la voy a terminar de hundir, pa que aprenda. Nunca hizo caso”, añadió la mujer, quien denunció que Karol Samantha solo está con ella por beneficios monetarios.

Posteriormente, contó la conversación que tuvo con Epa, cuando se enteró que Karol era su nueva pareja: "Esa mujer que tiene, uishh, yo le dije: "se la acepto de moza". Pero yo no soy su papá o la mamá para estarle aceptando. Yo le alcahueteo que sea su moza, ¿pero su novia? ¿qué es eso?, noo, no confíe en nadie, ni en mí misma...ahora y que le compró un lingote, unas cadenas, qué está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra. Se la mantienen paseando y paseando, la marica ya no quiere ir ni a trabajar”, aseguró.

Para no perderse: Epa Colombia visitó a 'Doña Gloria', del metrocable, y hasta enseñó su casa.

No dejes de leer: Epa Colombia lanzó nuevamente billetes desde un helicóptero.

También te puede interesar leer: Epa Colombia presumió a su nuevo amor en redes.