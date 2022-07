El baile de Carlos Feria y su familia que volvió a desatar polémica

Luego de que se conociera en redes sociales un video donde se puede ver al influenciador Carlos Feria, maltratando a su esposa, Adriana Latina delante de su hija, la polémica no ha parado. Y no es para menos pues este video fue el inicio de otros momentos que juicio de muchos ha sido pasado por alto y que empezaron a ser parte de todo este caso.

Y es que Carlos Feria apareció tiempo después, en varios videos donde para juicio de los usuarios de redes sociales y algunos expertos en el tema, se podría tratar de un presunto abuso familiar que debía ser visto por las autoridades. Y así pasó, a los días de todo este caso haberse desatado se conoció que el Bienestar Familiar Colombiano estaría atento al caso y que harían una visita a la familia.

Los comentarios no se hicieron esperar porque muchos consideraron que en efecto la niña estaba siendo blanco de muchas cosas, al igual que la joven pareja del influenciador. Pero al mismo tiempo tanto Adriana como Carlos dejaron ver que ellos mismos dieron sus números de teléfono para que los encargados del Bienestar Familiar fueran a visitarlos y que dieran su concepto sobre la niña, y la familia.

En su momento el Tiktoker dejó saber que, “les voy a contar algo, ayer tuvimos la reunión con el ICBF, que es el Bienestar Familiar, la entidad que cuida acá los derechos de los niños, que cuida los niños en Colombia, la tuvimos, mi hija la revisó el sicólogo no tuvo maltrato, no tuvo nada sicológico, como están diciendo muchos por ahí, mi hija está completamente bien, no me la van a quitar”, aseguró en sus redes sociales.

Pero como el caso ha dado mucha tela que cortar, ellos han respondido a todas las acusaciones que le hacen en redes, incluso ha sido el mismo Carlos Feria quien ha aparecido y ha manifestado cómo se siente por la situación y sobre todo porque muchos lo juzgan por no buscar ayuda y refugiarse en Dios. a estas palabras y comentarios él ha dicho que ha cambiado, que muchas cosas pasaron hace mucho tiempo y que su familia está en un gran momento.

Una respuesta directa

Es por eso que hace poco tiempo, en su cuenta de Tik Tok, Carlos Feria dejó ver su respuesta y la de su esposa y su hija para quienes le dicen reiteradamente que le van a quitar a la pequeña.

En el video se puede ver cómo ellos aparecen con el efecto que les genera como movimientos de baile, y además su hija los acompaña montada en una cama siguiendo los pasos de sus padres. Ahí los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que muchos están pendiendo en redes sociales que los dejen de seguir, que no les den importancia, mientras que otros le dejan saber que deben tomar acciones y mejorar como familia y seres humanos. Lo cierto es que mientras todo el caos de comentarios aparece, ellos parecen estar muy estables como familia.

