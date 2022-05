Bad Bunny explicó por qué su novia canta en su nuevo disco

No cabe duda que Bad Bunny es uno de los cantantes del género urbano más reconocidos en los últimos tiempos, ya que se ubica en las primeras posiciones en importantes rankings como Billboard; asimismo, el anuncio de su gira ‘World Hottest Tour’ ha sido un éxito en términos de taquilla.

Pero las sorpresas no paran, ya que la semana pasada se lanzó a través de las distintas plataformas digitales el nuevo álbum del conejo malo denominado: ‘Un verano sin ti’, el cual fusiona diferentes ritmos como el merengue, bossa nova, electrónica y reguetón.

Asimismo, el comentado trabajo cuenta con las colaboraciones de artistas del gremio como Rauw Alejandro, Jhay Cortez, Bomba Estéreo y The Marias; sin embargo, una participación que llamó bastante la atención fue la de Gabriela Berlingeri, novia del boricua.

Resulta que la joven tiene una pequeña participación en el tema ‘El apagón’, donde su voz es la principal protagonista de la canción que resalta por su ritmo bailable.

Versos como: “yo no me quiero ir de aquí, que se vaya lejos”, son emitidos por Gabriela en el movido sencillo.

Benito confirmó para The New York Times cómo fue la experiencia de crear este álbum, asimismo, las colaboraciones que tuvo con diferentes artistas latinos. Por supuesto, el papel de su pareja no pasó desapercibido:

Este es un tema mío, de mi corazón. No quería buscar a una artista famosa. Quería alguien que lo cantara por amor, porque es un mensaje sincero, dijo el artista de trap.

Mientras algunos de los internautas felicitan a la mujer por involucrarse en la trayectoria de su novio, otros la critican por usar autotune.

Cabe resaltar que Berlingieri ha estado presente en algunos de los productos emergentes a la carrera del artista, por ejemplo, en el video que anunciaba su más reciente gira, donde la también puertorriqueña posaba junto al reconocido actor español Mario Casas.

Ambos están juntos desde abril del 2020, y se les ha visto en redes sociales posando en diferentes eventos y festividades.

Por otra parte, Bad Bunny definió a través de unas cortas palabras lo que significa su más reciente trabajo:

El disco es bien caribeño en todo sentido, con los reguetones, con los mambos, con todos esos ritmos y me gusta que sea así, puntualizó.

