Bad Bunny agradece al mes de mayo por todo lo que le dio

El cantante puertorriqueño de música urbana conocido como Bad Bunny, quien recientemente explicó por qué su novia canta en su nuevo disco, se mostró agradecido con todo lo que le dio el mes de mayo y así lo dio a conocer en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram con más de 40 millones de seguidores, el cantante de trap subió unas bellas fotos suyas y, en la descripción del post, no sólo le dio las gracias a mayo, sino que también recibió a junio con la mejor energía.

“Disfrutando de todo lo bonito que me regaló el mes de mayo y dándole la bienvenida a junio. ¡¡¡El éxito de este álbum, la manera en q ustedes han aceptado y se han vivido TODOS LOS TEMAS, ha sido una locura!!! Y es solo el principio. ¡¡¡Estoy feliz y agradecido!!! Gracias a todo el me escucha y me permite ser el soundtrack de sus vidas, lo agradezco infinitamente, ese es mi mayor logro x100pre” escribió el artista puertorriqueño.